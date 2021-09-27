İmamoğlu hakkında bomba iddia! Sosyal medya bunu konuşuyor

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Yeni Akit Youtube kanalında konuşan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti kurma hazırlığında olduğunu söyledi.

"Ekrem İmamoğlu'nun çok güvendiği bir kadro çalışma içinde." diyen Uğurlu, "AK Parti'nin çıkışındaki gibi güçlü bir kadro ile ortaya çıkmayı planlıyorlar. Sonradan kurulan bütün partileri kucaklayacak bir parti olacak. Adı büyük bir ihtimalle 'Güzel Parti'. Sloganı da 'Herşey daha da güzel olacak' şeklinde." ifadelerini kullandı.

'Dönüşümlü Başbakanlık Sistemi'

Fatih Uğurlu, çok konuşalacak iddialarına şöyle devam etti:

"Meral Akşener, 'Ben Başbakanlığa adayım.' demişti. Nasıl aday olacak? İşte bu sistemde. Dönüşümlü Başbakanlık sistemi kuracak. Birinci Başbakan Meral Akşener, ikinci Başbakan Ahmet Davutoğlu, üçüncü Başbakan da Ali Babacan olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tamamen devre dışı kalacak. Dördüncü Başbaka CHP'den Canan Kaftancıoğlu olacak. Beşinci ve son Başbakan da Muharrem İnce."

'Sarıgül İBB Başkanı olacak'

"Mustafa Sarıgül'de bu ittifakın içinde yer alacak. Onun için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşünüyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Mansur Yavaş sürdürecek."

HDP'ye tanınacak imtiyazlar

"PKK/KCK'dan ceza almış olan bütün örgüt yandaşı ve ğyelerine genel af ilan edilecek. Bu genel aftan FETÖ'de faydalanacak. El konulmuş bütün HDP'li belediyelere iade-i itibar verilecek."

"Bu partinin onursa başkanları ise Abdullah Gül, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu olacak."