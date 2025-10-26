İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifade verdi! O fotoğrafı hatırlayamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün, İngiliz ve Amerikan istihbaratı ile gizli yazışmaları tek tek anlatmış, Kriptolu uygulama üzerinden yapılan yazışmalarda “Mayor” kod adının İmamoğlu’na ait olduğu iddia etmiş, yabancı servislerle veri hırsızlığı ve seçim süreçlerine müdahale detaylarını da tek tek itiraf etmişti.

Bu kapsamda ifadeye çağrılan yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

‘Casusluk’ suçlamaları kapsamında İmamoğlu savcılıkta verdiği ifadesinde, itirafçı Hüseyin Gün ile nasıl tanıştıkları hakkında, “Dosyada şüpheli olarak bulunan sormuş olduğunuz diğer şahıs olan Hüseyin GÜN isimli şahsı ise tanıdığımı hatırlamıyorum” diye konuştu.

Gün’ün yazışmalarında isminin geçmesi ve İmamoğlu'nun sosyal medyada trol orduları kurduğu iddiaları üzerine, “Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur" dedi. Talimat vererek veri topladığı iddiaları hakkında konuşan İmamoğlu, “Yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı iledir, başkaca herhangi bir amacı yoktur” ifadelerini kullandı. Atılı suçlamalar hakkında konuşan İmamoğlu, "Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir" dedi.

"Hüseyin Gün'ü tanımıyorum"

Gün'ü nereden tanıdığı, nasıl ilişkileri olduğu sorulan İmamoğlu, “Dosyada şüpheli olarak bulunan sormuş olduğunuz diğer şahıs olan Hüseyin GÜN isimli şahsı ise tanıdığımı hatırlamıyorum. Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin GÜN ismi şahsı tekraren anımsayamadım” diye konuştu.