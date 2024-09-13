İmamoğlu, Aleviliği dördüncü din yaptı! 'Camiler artık sizin değildir' kararı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul sınırları içerisinde Alevilik mezhebini dördüncü din olarak tanıdı. 'Cemevi' olarak tanımlanan Alevi/Bektâşi tekkeleri İBB tarafından 'ibadethane' olarak tanındı. Cemevleri artık cami, kilise ve havra ile aynı statüde.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İslam'ın bir kolu olan Aleviliğe dair tehlikeli bir adım attı.

İBB Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 'cemevi' adıyla bilinen Alevi tekkelerini 'ibadethane' olarak tanıdı.

Cemevleri böylece Müslümanların ibadet mekânı camilerle İstanbul sınırları içerisinde aynı statüye kavuştu.

İbadethane adımı, yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasındaydı. İmamoğlu, "Cemevleri ibadethanedir. Bunu kabul etmeyen, ettirmeyen, etmemeye çalışan hangi anlayış varsa tarihe gömülme vakti gelmiştir" diyordu.

İBB'nin kararıyla birlikte İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevîlik dinlerinin yanına 'dördüncü din' eklemenin yolu açıldı. Cami, kilise ve havralarla aynı statüye kavuşan cemevleri, Alevilerin temel ibadet mekânı olarak İBB tarafından tescillenmiş oldu.

CAMİLER ALEVİLERİN DEĞİL Mİ?

İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla hayata geçirilen karar, Ekrem İmamoğlu'nun "Camiler Alevi vatandaşların değildir" şeklinde resmî dayatması olarak algılanıyor.

2020 yılı ocak ayında CHP yerel yönetimi, cemevlerinin statüsünü ibadethane yapmak için teklif sunmuş, Müslümanları ayrıştıracak bu öneri İBB Meclisi'nde AK Parti ile MHP oylarıyla reddedilmişti.

Kabul edilen son kararla birlikte İBB Dinî Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü yeni cemevi yapımından, bu tekkeler için yer tahsisinden ve mevcutların bakım onarımından sorumlu olacak.

Aleviliği 'dördüncü din' olarak tanımlayan İBB'nin bu dinin kutsal kitabının ne olduğu ve peygamberinin kim olduğu konusunda da vatandaşları bilgilendirmesi bekleniyor.