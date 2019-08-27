İmamoğlu açıkladı! Taksi ve minibüslere zam geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün UKOME toplanacak. Servisler hariç minibüs ve taksilere zam yapılmadı. Bu araçlarla ilgili UKOME'de görüşeceğiz. Vatandaşlarımızı da koruyan bir zam yapılacak." dedi.27 Ağustos 2019 Salı 12:26
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ulaşım araçlarına zam
İmamoğlu, minibüs ve taksilere yapılacak zamla da ilgili; "Bugün UKOME toplanacak. Servisler hariç minibüs ve taksilere zam yapılmadı. Bu araçlarla ilgili UKOME'de görüşeceğiz. Vatandaşlarımızı da koruyan bir zam yapılacak." dedi.
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