İmamoğlu, 3.5 yılın hesabını böyle yaptı: Lan lan...
Göreve geldiğinden beri yapılmış projeler üzerinden PR çalışması yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3.5 yılın hesabını 'lan'lı lun'lu' bir konuşma ile yaptı.
2017 yılında ihale edilip yapımına 2018 yılında başlanan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3. Etap yatırımının açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
CHP'li İmamoğlu'nun yaptığı 'lan'lı lun'lu' konuşma ise tepki çekti.
3.5 yılın hesabını böyle yaptı
Göreve geldiğinden beri yapılmış projeler üzerinden PR çalışması yapan İmamoğlu, "3.5 sene. Lan 3 ayını bizden siz çaldınız. 1 buçuk senesi pandemi. 7-8 ay, 1 seneye yaklaşıyor, cebimizdeki paraları da aldınız." iddialarında bulundu.