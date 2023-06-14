İmam Hatiplilerin kermes gelirleri depremzede kardeşlerine

Etkinlikte öğrencilerin el emekleriyle hazırladıkları takı ve süs eşyalarından oluşan el işi tasarım ürünleri de sergilendi.

Bahar Şenliği ve Kardeşlik Kermesi 3 gün devam edecek

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Yıldız, geçen yıl “Kudüs’e de bahar gelsin” sloganıyla başlattıkları projenin ikincisini depremzedeler için düzenlediklerini söyledi.

Bahar Şenliği ve Kardeşlik Kermesi’nin 3 gün devam edeceğini anlatan Yıldız, “Öğrenci ve velilerimizin kermesten elde edecekleri gelirleri, bu sene büyük acı yaşadığımız deprem bölgesindeki kardeş okullarımıza ve oradaki depremzede kardeşlerimize göndermiş olacağız. Onların eğitim ve diğer ihtiyaçlarını görme anlamında küçük de olsa bir katkımız olursa hem kendi hem de öğrencilerimiz adına mutlu olacağız” dedi.

Yıldız, depremlerden hemen sonra öğrencilerin kermesle 100 bin liralık yardım topladığını, bununla alınan bir konteyner evin depremzedelere gönderildiğini kaydetti.