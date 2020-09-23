İmam hatiplilere skandal iftiralar atmıştı! Erol Mütercimler'e büyük şok

Erol Mütercimler geçtiğimiz günlerde bir teelvizyon programına katılmış, imam hatiplilerle ilgili skandal sözler sarf etmiştti. Mütercimler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Mütercimler'in Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ne demişti?

Erol Mütercimler geçtiğimiz günlerde Haber Global televizyonunda katıldığı bir programda imam hatiplilere yönelik iğrenç sözler sarf ederek, 'Tacizci', 'Sapık' gibi iftiralarda bulumuştı. Mütercimler'in skandal sözleri sonrası, Mtercimler'e her kesimden tepkiler çığ gibi büyümüştü.