İmam Hatiplilerden Mehmet Akif’e 444 hatim
İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında Edirnekapı’daki kabri başında anıldı.
Anma töreninde, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten’in Kur’an-ı Kerim okumasının ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul’da bulunan 444 imam hatip okulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından okunan 444 hatmin duasını yaptı. Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı. Törene, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Ünsal, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Öte yandan; 27 Aralık olan anma günü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dün yapıldı.