İmam Hatipli öğrencinin Galatasaray Üniversitesi'ndeki büyük başarısı

M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olup Galatasaray Hukuk Fakültesi'ni kazanan Muhammed İsmail Bulut, derece ile okulu bitirdi.

Konuyla ilgili M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği'nden bir açıklama geldi.

MESDER tarafından yapılan açıklamada, "Okulumuzu birincilikle bitiren ve bu kontenjanla Galatasaray Hukuk Fakültesi'ne girme hakkı kazanan mezunumuz Muhammed İsmail Bulut, fakültesinden 2. olarak mezun oldu. Mezunumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.



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