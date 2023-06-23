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Eğitim İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı...
Eğitim

İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı...

Yeniakit Publisher
2023-06-23 17:13:00 -
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı...

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Çolak tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Betül Çolak tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı.

Betül Çolak ise tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı. Çolak, sınavlara öğretmenlerinin desteği ile hazırlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 aylık sürede sınavlara hazırlandığını anlatan Çolak, "Çok disiplinli çalıştım, senenin başından beri. Öğretmenlerim ve ailelim bu süreçte çok destek oldu" dedi.

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