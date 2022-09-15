İmam hatip düşmanı Gülşen’in iki konseri iptal edildi

O. GÜLTEKİN ANKARA

Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen’in konserlerine çıkacağı belirtilirken, yargı sürecinin başlamasıyla birlikte konserlerin büyük bölümünün iptal edildiği, bir bölümünün ise ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Çıktığı sahnelerde LGBT’li sapkınların paçavrasını sallayan, sapkınlığı ve çıplaklığı meşrulaştıran, her türlü ahlaksızlığı normalleştiren sözde şarkıcı Gülşen, sahnede bütün İmam-Hatipleri hedef alarak, “İmam-Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” gibi hakaret içeren bir ifade kullanmıştı. Skandalın ardından şarkıcı hakkında soruşturma başlatırılırken, yüzlerce suç duyurusunda bulunmuştu. 4 gün cezaevinde kalana Gülşen, ev hapsi ile cezalandırılıp serbest bırakılmış, ardında da yurt dışı yasağı ve imza şartı konularak ev hapsi kaldırılmıştı.