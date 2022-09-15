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Gündem İmam hatip düşmanı Gülşen’in iki konseri iptal edildi
Gündem

İmam hatip düşmanı Gülşen’in iki konseri iptal edildi

İmam-Hatiplere hakaret eden şarkıcı Gülşen’in 16 Eylül’de Kartal’da ve 24 Eylül Cumartesi günü Gaziantep’te yapacağı konserlerin, organizasyon şirketi tarafından iptal edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 09:32:00 -
İmam hatip düşmanı Gülşen’in iki konseri iptal edildi

O. GÜLTEKİN  ANKARA

Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen’in konserlerine çıkacağı belirtilirken, yargı sürecinin başlamasıyla birlikte konserlerin büyük bölümünün iptal edildiği, bir bölümünün ise ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Çıktığı sahnelerde LGBT’li sapkınların paçavrasını sallayan, sapkınlığı ve çıplaklığı meşrulaştıran, her türlü ahlaksızlığı normalleştiren sözde şarkıcı Gülşen, sahnede bütün İmam-Hatipleri hedef alarak, “İmam-Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” gibi hakaret içeren bir ifade kullanmıştı. Skandalın ardından şarkıcı hakkında soruşturma başlatırılırken, yüzlerce suç duyurusunda bulunmuştu. 4 gün cezaevinde kalana Gülşen, ev hapsi ile cezalandırılıp serbest bırakılmış, ardında da yurt dışı yasağı ve imza şartı konularak ev hapsi kaldırılmıştı.

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Yorumlar

volkan akçay

seneye yaz iktidar gittiğinde iptal edilen bütün konserler ve festivaller yeniden yapılmaya başlanacak. içkiler içilecek, kediler kesilecek, bakireler kurban verilecek, ayinler yapılacak...
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