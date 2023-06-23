İmam Hatip arsasını otopark yaptılar

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Yerel seçimler öncesi cami cami gezerek sözde Müslümanlara ve çevreye saygılıymış gibi davranan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avanesinin maskesi bir defa daha düştü.

Göreve gelir gelmez İstanbul’a nefes aldıran dikey bahçeleri kaldıran ve Dolmabahçe’de asırlık çınarları katleden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun şimdi de İHL ve yeşil alan olarak planlanan araziyi otoparka çevirdiği ortaya çıktı.

AK Partili İBB yönetimince ‘yeşil alan’ ve İmam Hatip yapılması için yıkılan Şişli Feriköy’deki İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik arazinin, Şişli Belediyesi tarafından ‘otopark’ olarak kullanıldığı öğrenildi. 2 bin metrekarelik kısmına İBB Meclis kararı ile Feriköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yapılması kararı alınan, kalan 12 bin metrekarelik kısmının ise yeşil alan olarak kullanılması planlanan araziye çöken CHP’li Şişli Belediyesinin söz konusu arazinin bazı kısımlarını da muhtarlık ofisi olarak işgal ettiği öğrenildi. Şişli gibi yeşil alan problemi olan bir ilçede, kamuya ait arazisinin amacı dışında kullanılmasına tepki gösteren mahalleli, yaşanan işgüzarlığa sert tepki gösterdi.

İHL arazisine resmen çöktüler

Feriköy’de oturan çok sayıda vatandaş, yaşanan gaspla ilgili gazetemize ulaşarak, yetkililerin harekete geçmesini istedi. İlçede ikamet eden ve öğretmen olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen bir okuyucumuz, “İstanbul Şişli İlçesinde bulunan ve daha önce İBB Meclis kararıyla yeşil alan yapılması kararlaştırılan Feriköy İSKİ arazisi, CHP’li Şişli Belediyesi tarafından otopark olarak kullanıyor. İnsanların birer metre arayla ancak yer bulabildiği bu ufacık park yerine, hiçbir gerekliliği olmadan bir de muhtarlık ofisi yaptılar. Muhtarın hobi olarak ekip biçmesi için bile yer çevirdiler. Önceki yönetim tarafından İmam Hatip yapılması planlanan ve kullanması için mahalleliye tahsis edilen araziye resmen çöktüler. Bu anlamsızlığa mahalle halkının tepkisi büyük. Lütfen yetkililer bu hukuksuz gaspı görmezden gelmesin” ifadelerini kullandı.

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