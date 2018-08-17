İmam atandığı köyü imar etti

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyüne 5 yıl önce imam olarak atanan Çetin Karakaya, görevinin yanı sıra köyün imarına da katkıda bulundu. Köye atanır atanmaz eksikleri tespit eden Karakaya, köyün camisinin kullanılamaz durumda olduğunu, taziye evi ve imam evi olmadığını, gençlere ve ailelere yönelik sosyal alan bulunmadığını belirledi. Aynı zamanda ağır vasıta şoförü olan Karakaya, tespit ettiği eksikleri gidermek için köyde okul inşası yürüten müteahhit firma yetkilileriyle görüştü.

OKUL İNŞAATINDA DA ÇALIŞTI

Firmanın iş makinesini kullanmak şartı ile boş zamanlarında okul inşaatında çalışan Karakaya, Kaymakamlığın ve vatandaşların da desteğiyle köyde atıl durumdaki caminin yerine yeni bir cami, taziye evi ve imam evi yaptı, cami çevresinden çıkardığı 420 kamyon hafriyatla Sason deresi kenarındaki 7 bin metrekarelik arazide mesire alanı oluşturdu. Köyde yürüyüş parkuru, halı saha, basketbol ve voleybol sahasının yapımı sürüyor. Aynı zamanda gençlerin halı saha arkadaşı, hastaların manevi destekçisi, yaşlıların sohbet arkadaşı, ihtiyaç sahiplerinin de en yakın dostu olan Karakaya, köylülerce takdir ediliyor.

KÖYLÜLER MEMNUN

İmam Karakaya'nın köylerine atanmasıyla adeta köyün kaderinin değiştiğini aktaran Abdulmecit Aykaç, köyün daha önce kayalık olduğunu, camiye girilemediğini, caminin etrafında hayvanların dolaştığını anlattı. Karakaya'nın öncülüğünde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aykaç, "Allah razı olsun hocamız geldi, öncülük etti ve köylüler, Kaymakamlık el ele verdik, bugün köyümüz bambaşka bir yer haline geldi. Buraya gelen artık buradan gitmek istemiyor" dedi. Gençlerden Bayram Avunç, daha önce piknik yapmak için bile ilçe merkezine gitmek zorunda kaldıklarına işaret ederek artık tüm hizmetlerin köye geldiğini kaydetti.