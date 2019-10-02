İmalatta yavaşlama eğilimi sona erdi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylülde 50,0 seviyesine yükseldi. Böylece faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi. Yeni siparişlerin yeniden büyüme bölgesine geçmesi, üretimin istikrar kazanmasını, istihdamın ise hafif çapta artmasını destekledi. İSO İstanbul İmalat PMI ise eylülde kritik eşik değer 50,0’nin üzerine çıkarak 51,9 düzeyinde gerçekleşti. Sektörün faaliyet koşullarında ılımlı bir güçlenmeye işaret eden PMI, böylece Temmuz 2018’den beri ilk kez iyileşmeye işaret etti.