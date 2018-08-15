İmalata ve ihracata odaklanılsın

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Özdebir, üreticileri imalata ve ihracata odaklanmaya; tüketicileri de yerli malına yönelmeye davet etti. Özdebir, Türkiye’nin ekonomik parametrelerinde herhangi bir sıkıntı görülmediğine işaret ederek “Dolar ve Euro tarafında dalgalanmayı büyütecek adımlardan kaçınmalıyız. Tek tek kendi menfaatlerimizi değil, ülke menfaatini esas almalıyız” dedi.

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin asimetrik bir savaşla karşı karşıya olduğunu dile getirerek, “Ekonomik taarruza karşı da daha çok çalışarak ve üreterek karşı durmalıyız” çağrısı yaptı. Baran, ekonomi aktörlerine ise “Ülke menfaatlerini ön plana alın, elinizi ve gövdenizi taşın altına koyacak kararlılıkta olun. Unutmayın ki bu ülke hepimizin” diye seslendi.