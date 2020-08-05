İmalat PMI’de tarihi zirve

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 53,9 değerini alan manşet PMI, temmuzda 56,9 gerçekleşirken, Şubat 2011’den beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. PMI, mart, nisan ve mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti.

Bu tarihi bir dönüm noktası

Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor” görüşlerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şubat 2011’den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu” ifadelerini kullandı.