İlyas Öztürk: “Bireysel hatalarla kaybettik” Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 3-2 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu. Puan almak için sahaya çıktıklarını söyleyen Öztürk, bireysel hatalarla kaybettiklerini açıkladı.

Beşiktaş’a ligin son maçında deplasmanda 3-2 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Öztürk, “Buradan puan almak istiyorduk. İlk yarıda Beşiktaş çok üstündü. 1-1 bitecek diye düşündüğümüz ilk yarıyı bireysel hatalarımızdan bir anda yediğimiz gollerle 3-1 bitirdik. İkinci yarıda skoru çevirebileceğimizi söyledim oyunculara. İkinci yarıda da çok iyi oynadılar. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyon gol olsaydı bugün beraberlikle ayrılabilirdik” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.