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İltihaplı bel romatizması nedir?

3 aydan fazla süren bel ağrısı erken teşhis edilirse tedavisi mümkün...

11 Ekim 2018 Perşembe 19:49
İltihaplı bel romatizması nedir?

Yavaş başlangıçlı olan, şiddeti azalıp artabilen, uyuşma ve güç kaybına sebep olan, ters bir hareket sonucu ortaya çıkmayan ve 3 aydan fazla süren bel ağrısının, iltihaplı bel romatizması hastalığının habercisi olabilir. Erken teşhis ve tedavi yapılmadığında, omurganın tamamen hareketsiz hale gelme ihtimali vardır.

İltihaplı bel romatizmasında, ağrılar dinlenme sonrasında artar. Sabah uyanıldığında hissedilen şiddetli ağrının yürüdükçe azalması ve özellikle gece uykudan uyandıran ağrılar, ihmal edilmemesi gereken belirtilerdir.

Hastalık, omurgayı eğer ve hareket etmesini engeller. Bu hastalar, omurgalarını oynatamadıkları için sağlıklı bireyler gibi serbest hareket edemezler. Omurga eğildiği için aşırı kambur dururlar, sırtlarını doğrultamazlar.

Mekanik bel problemleri genellikle bir hafta 10 gün içerisinde kendiliğinden geçer. Bunlara, ağır yük kaldırma, uzanma, diz çökmeden bel bölgesinden eğilerek yerden bir şey almaya çalışma, ağır bir yükü itme-çekme, yanlış yatış pozisyonu gibi omurga için ters hareketler yol açabiliyor.

İnsanların yüzde 80'inin hayatlarının bir döneminde bel ağrısıyla karşılaşır. Ancak bunların yüzde 90'ı omurganın yanlış kullanılmasından ters hareketlerden kaynaklanır.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:49
  1. İltihaplı bel romatizması

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