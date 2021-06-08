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Gündem İllere göre koronavirüs vaka haritası paylaşıldı
Gündem

İllere göre koronavirüs vaka haritası paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını gösteren tabloyu kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:12:00 -
İllere göre koronavirüs vaka haritası paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin.' açıklamasında bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre en yüksek artış ise Bolu'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin.

Günlük vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

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