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İlkokul öğrencilerinden ’’Bir acayip külkedisi’’ isimli tiyatro oyunu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlkokul 2.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
İlkokul öğrencilerinden ’’Bir acayip külkedisi’’ isimli tiyatro oyunu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı ’’Bir acayip külkedisi’’ adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.


Altıntaş Zafer İlkokulu 2. sınıf öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro oyununu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, Kurum amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar izledi.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, tiyatro oyunu sonrası yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz 2. sınıf öğrencisi olmalarına rağmen son derece güzel bir performans ile tiyatro oyununu sahnelediler. ’’Bir acayip külkedisi’’ isimli oyun için hazırlanan kostümler ve öğretmenlerinin öğrencilerine sanat icra etmek için gereken ciddiyeti aşılamış olmaları ve öğrencilerimizin bu ciddiyetle oyunu sahnelemeleri takdire şayandı. Emeği geçen öğretmenlerimize ve özellikle gösterdikleri performansla bizlerden büyük alkış alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
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