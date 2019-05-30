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İlkokul öğrencileri velileri ile tiyatro sahnesine çıktı, ayakta alkışlandı

UŞAK (İHA) – Uşak’ta bir ilk olarak İlkokul öğrencileri ve velilerden oluşan 44 kişilik dev bir oyuncu kadrosunun rol aldığı tiyatro oyunu sergilendi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:51
İlkokul öğrencileri velileri ile tiyatro sahnesine çıktı, ayakta alkışlandı

UŞAK (İHA) – Uşak’ta bir ilk olarak İlkokul öğrencileri ve velilerden oluşan 44 kişilik dev bir oyuncu kadrosunun rol aldığı tiyatro oyunu sergilendi.


Uşak’ta Turhan Akçay İlkokulu 3/B sınıfı öğretmeni Hakkı Tarakçıoğlu, bir sanatsal proje adı altında tiyatro eğitmenleri Sebira Yıldırım ve Can Demir ile birlikte dev bir tiyatro ekibi kurdu.“Eğitimde iyi örnekler” projesinin kapsamında önce çocuklara drama eğitimi verildi. Aylar öncesinden okul sınıflarında drama dersleri veren tiyatro eğitmenleri, çocukların yeteneklerini keşfetmeye çalıştılar.


Sebira Yıldırım ve Can Demir’in “Muşmula Tadında Masallar” oyununun metnini yazarak 36 öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre rol dağılımı yaptılar. Ayrıca 7 veli bir de sınıf öğretmeni bu unutulmaz sahne şöleninin gerçekleşmesinde rol aldılar. 44 kişilik dev oyuncu kadrosunun en iyi şekilde sahnelenmesinde Işık, Ses ve diğer teknik elemanları da görev aldı. Bir buçuk saatlik iki perdeli oyun; salonu dolduran tiyatro sever seyirci tarafından beğenilerek yoğun alkış aldı.


Aylar öncesinden başlayan proje, 2018-2019 Eğitim yılının sonundaki bu tiyatro gösterisiyle öğrencilerin de hafızasında unutulmaz anılar yazmayı başardı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:51
  1. sergi
  2. sanat

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