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İlknur Havva Hayal kimdir? Havva Ünser sağlık durumu nasıl oldu?

İlknur Havva Hayal, kızı Havva Ünser'in rahatsızlığı için sosyal medyadan çağrı yaptı. lknur Havva Hayal, 8 yaşındaki kalın bağırsak kanseri ile mücadele eden kızı Havva Ünser için sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. İlknur Havva Hayal'in paylaşımından sonra birçok kişi internette İlknur Havva Hayal'i aratıyor. Peki İlknur Havva Hayal kimdir? İlknur Havva Hayal'in kızının hastalığı ne? Ayrıntılar haberimizde.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:15
İlknur Havva Hayal kimdir? Havva Ünser sağlık durumu nasıl oldu?

İlknur Havva Hayal, kızı Havva Ünser'in rahatsızlığı için sosyal medyadan çağrı yaptı. lknur Havva Hayal, 8 yaşındaki kalın bağırsak kanseri ile mücadele eden kızı Havva Ünser için sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. İlknur Havva Hayal'in paylaşımından sonra birçok kişi internette İlknur Havva Hayal'i aratıyor. Peki İlknur Havva Hayal kimdir? İlknur Havva Hayal'in kızının hastalığı ne? Ayrıntılar haberimizde.

İlknur Havva Hayal, kalın bağırsak kanseri ile mücadele eden 8 yaşındaki kızı Havva Ünser için sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulunan bir anne. Kalın bağırsak kanseri ile mücadele eden kızı için devlet büyüklerinden yardım isteyen İlknur Havva Hayal'in Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sabahlara kadar oturuyorum. Kızım daha 8 yaşında onun bu küçük bedenine ağır geliyor bu hastalık. Kalın bağırsağı komple alındı. Kalın bağırsak kanseri. Yara oldu ince bağırsağın etrafı.Işıklar tutuyorum kremler zeytinyağlar sürüyorum nafile. 20 gün hastanede yattık doktorlar bile saramadı yaralarımızı. İmkanımız iyi olsa da en iyi doktorlara götürsem. Yok işte gözü kör olsun bu yokluğun. Ben Evladımın iyi olmasını istiyorum tedavisinin olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum İş Adamları Milletvekilleri Zenginler Devlet Büyükleri sesime kulak verin Yardım edin Evladımı kurtarın.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:15
  1. İlknur Havva Hayal kimdir?
  2. İlknur Havva Hayal'in kızının hastalığı ne?
  3. Kalın bağırsak kanseri

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