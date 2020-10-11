‘İlkesizlik’ görmek isteyenler tıklasın! Laikçi Kemalist medyanın kıvraklığı baş döndürdü

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Hatay’daki orman yangılarını terör örgütü PKK üstlendi. Günlerdir devam eden yangınların, PKK bünyesinde faaliyet yürüten “Ateşin Çocukları” isimli teröristler tarafından çıkarıldığı belirlendi. Çocuk katili ve doğa düşmanı PKK’ya, söz konusu yangınların ardından her kesimden tepki yağdı.

Bununla birlikte, Cumhuriyet isimli laikçi ve Kemalist gazetenin 180 derece dönmesi de dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda, “PKK, dağda yere izmarit bile atmıyor” diyerek teröristlerin çevreci olduğunu iddia eden ve terör propagandası yapan, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı manşetlere taşıyarak reklamını yapan, teröristlerin katlettiği sivillere şehit diyemeyen Cumhuriyet, bugün terör örgütünü bir iki kelimeyle sözde eleştirdi.

Yaşama, doğaya düşman terör örgütü...

Söz konusu haberi Cumhuriyet, "Yaşama, doğaya düşman terör örgütü orman yangınlarını sütlendi. Gözaltılar var. Hatay'ı yaktılar" manşetiyle duyurdu.

“Demokrasi ittifakı olmalı”

Cumhuriyet, onlarca sivilin şehit edilmesinden sorumlu olan PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın sözlerini manşete taşıyarak propagandasını yapıyordu. İkiyüzlü Cumhuriyet, “HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 'Millet İttifakı'nın genişleyerek demokrasi ittifakına dönüşmesi gerektiğine inanıyorum' dedi. Edirne Cezaevinden avukatları aracılığıyla Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Demirtaş, 'Türkiye'yi normalleştirecek, yeniden demokrasi rotasına sokacak geçiş sürecinde muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini' belirtti” ifadelerini kullanarak Demirtaş’ı da ittifaka dahil etmeye çalışıyordu.

Şehit ifadesini kullanamadı

Aynı zamanda Cumhuriyet paçavrası, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın bebeğiyle birlikte PKK'lı teröristlerce katledildiği haberini verirken, “Yaşamını yitirdi” demiş ve ‘şehit’ ifadesini kullanmamıştı.

Paçavra, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık ile röportaj yaparak, “Dağda yere izmarit bile atmıyorlar” haberini yapmış, alenen teröristleri övmüş ve çevreci gibi göstermeye çalışmıştı.

İkiyüzlü dönekler!..

Alenen terör propagandası yapan, teröristleri çevreci gibi göstermekten bile imtina etmeyen Cumhuriyet paçavrası, Türkiye genelinde infiale neden olan orman yangınlarından sonra birden taraf değiştirerek PKK’yı eleştirmeye başladı. Türkiye’nin konuştuğu durumlarda PKK karşıtı gibi görünen takiyye yapan Cumhuriyet, diğer zamanlarda teröristlerin propagandasını yaparak safını belli ediyor.