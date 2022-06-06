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Medya İlker Kurt'un ölüm sebebi nedir? İlter Kurt kimdir neden öldü?
Medya

İlker Kurt'un ölüm sebebi nedir? İlter Kurt kimdir neden öldü?

Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi. İlker Kurt'un kim olduğu, vefat sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, İlker Kurt kimdir? İlker Kurt oynadığı diziler filmler:

Yeniakit Publisher
2022-06-06 00:46:00 -
İlker Kurt'un ölüm sebebi nedir? İlter Kurt kimdir neden öldü?

Oyuncu İlker Kurt yaşamını yitirdi. Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından, "Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu. Oyuncunun vefat sebebine ilişkin ise bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Kurt’un bir süredir İzmir’de bir hastanede tedavi gördüğü gelen haberler arasında.

İlker Kurt kimdir?

İlker Kurt 3 Nisan 1973’te İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu. Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

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