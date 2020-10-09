İlker Kaleli kimdir? Öğretmen dizisi Akif'i İlker Kaleli nereli?

Yahudi medya patronu azılı İslam düşmanı Rupert Murdoch, sahibi olduğu FOX TV üzerinden Türk toplumunun ahlakını olumsuz etkileyecek yayınlarını sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen, Öğretmen dizisi yeniden yayına sokuluyor. FOX TV’nin ekranlarından hiç bir zaman toplumun hayrına yayınların çıkmadığı malum. Öğretmen dizisi ile de Türk eğitim sistemine ilişkin kara propaganda yapan FOX TV, diziler üzerinden de toplumu ahlaksızlaştırmanın peşinde. Yayınlandığı ilk günden itibaren eğitim camiasını itibarsızlaştıran, öğretmen profilinin yanlış yansıtıldığı ve öğrenciler arasında ayrımcılığı ve şiddeti teşvik etmekten geri durmayan Öğretmen dizisine Milli Eğitim Bakanlığından tepki gelmişti. Sözde Öğretmen dizisinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Serhat Kılıç ve Şerif Erol başrol oynamakta. Peki İlker Kaleli kimdir, nerelidir?

İlker Kaleli kimdir?

İlker Kaleli 11 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde tamamlayan İlker Kaleli, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) okulunda oyunculuk dersi aldı. Eğitimin devam ettiği yıllarda Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk derslerine de devam etti. İlker Kaleli Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini oynadı. Son, Kayıp Şehir ve Kayıp dizilerinde rol alan İlker Kaleli, Silsile adlı filmde de oynadı. Öğretemleri ve eğitim sektörünü yanlış anlatıldığı yahudi sermayeli FOX TV ekranlarında yayınlanan sözde Öğretmen dizisinde başrol oyuncusu olarak Akif karakterini oynamakta.