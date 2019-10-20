İlker Başbuğ'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması!

Lüleburgaz 'da düzenlenen bir programda konuşan İlker Başbuğ, Barış Pınarı Harekatı ve Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili de görüşlerini aktardı.

“En büyük insanlık trajedisi”

"Şam'ın da Suriye'nin de talihi pek iyi değil.” diyen Başbuğ şunları söyledi;

“21. yüzyılın en büyük insanlık trajedisi Suriye'de yaşanıyor. Umut ederiz ki bu sona erer. Bütün olarak millet olarak yapmamız gereken tek şey şudur: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olmak ve destek olmak."