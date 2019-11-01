İlker Başbuğ 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında konuştu

İstanbul Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği "Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet" konulu sohbete katılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye'de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Sohbetlerinin 'Kurtuluş Mücadelemiz ve Cumhuriyet' konulu programına konuşmacı olarak Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ katıldı. Toplantıda Başbuğ'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, meclis üyeleri, dini cemaat liderleri, iş ve sanat dünyasını önde gelen isimleri de yer aldı.

"Barış pınarı harekatı zorunluydu"

Barış Pınarı Harekatı'nın zorunlu olduğunu dile getiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "AK Parti'nin kazandığı belediyede katıldığım ilk söyleşi oldu. Barış Pınarı Harekatı zorunluydu. Orada hiç tereddüdümüz yok. Sağladığı faydalar var mı tabi ki var. En azından terör koridorunu parçaladınız. Bir Irak modelini Türkiye'de uygulanma olasılığını rafa kaldırdınız. Bu büyük bir başarıdır. Ama esas sorunumuz YPG/PYD ne derseniz deyin terör örgütü olarak kabul ettiremiyorsunuz. Suriye rejimi Güney'den geliyor, siz Kuzey'den geliyorsunuz. Bu ne demektir bitiş demektir. YPG'nin bitmesi demektir. YPG'nin bitmesini de ne Rusya istiyor ne de Amerika istiyor" dedi.

"Ne siyasi parlamentolar ne kişiler bu olay soykırımdır deme yetkisine sahip değiller"

ABD Temsilciler meclisindeki soykırım kararına ilişkin konuşan Başbuğ, "Soykırımcı deme konusunda sözleşmeye göre yetkili olan tek organ mahkemelerdir. Açık ve net. Diğer Avrupa ülkelerinde de parlamentolar alınmadı mı alındı. En son Amerika Birleşik Temsilciler Meclisi'nden karar aldı. Bu konuda bangır bangır bağırmanız gerekiyor. Siz bu konuda yetkili değilsiniz. Soykırım olmasını iddia edebilmesi için karşı tarafın devletin bu olayı planladığına ve icra ettiğine dair belge koyması lazım. Ne siyasi parlamentolar ne kişiler bu olay soykırımdır deme yetkisine sahip değiller. Yetkili mahkemelerdir. Biz bunu defalarca dile getirdik" ifadelerinde bulundu.