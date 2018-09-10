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İlkel İstanbul Challenger'da son 16'da

American Express İstanbul Challenger'da Kırkın'ı üç set sonunda mağlup eden Cem İlkel, ikinci tura yükseldi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:26
İlkel İstanbul Challenger'da son 16'da

TED Spor Kulübü'nün bu sene 70'incisine ev sahipliği yaptığı American Express İstanbul Challenger'da ana tablo perdesi açıldı. Toplam 75 bin dolar para ödüllü organizasyonun tekler kategorisinde Cem İlkel son 16'ya kalırken, Tuna Altuna ise çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 253'üncü basamağındaki Cem İlkel, bir diğer milli raket Ergi Kırkın'ı büyük çekişmeye sahne olan bir maçın ardından saf dışı bıraktı. 1 saat 41 dakika sonunda Kırkın'a 6-2, 4-6, 6-4'le üstünlük kuran İlkel, ikinci turda Oscar Otte ile James Ward arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye'nin en köklü tenis turnuvası niteliğindeki İstanbul Challenger'da üç Türk sporcunun aynı kortu paylaştığı çiftler mücadelesinde Tuna Altuna ile İtalyan partneri Thomas Fabbiano sevindi. Altuna/Fabbiano ikilisi, genç tandem Umut Akkoyun/Mert Naci Türker'i 6-4, 6-2 ile geçip çeyrek finale çıktı.

ALTUĞ ANA TABLO BİLETİNİ KAPTI

American Express İstanbul Challenger elemelerinde ter döken Altuğ Çelikbilek, etkileyici bir galibiyete imza atarak ana tablo biletini cebine koydu. ATP eski 43 numarası Rus Teymuraz Gabashvili'yi 6-3, 3-6, 6-2'lik setlerle yenen Çelikbilek, ana tablo açılış turunda Brezilyalı Joao Menezes ile eşleşti.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:26
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