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Spor İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!
Spor

İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Yeniakit Publisher
2024-05-18 10:28:00 -
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi.

Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi.

Gelecek sezon Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırma kararı alan ve 8 numara arayan Galatasaray'ın hedefinde İlkay Gündoğan yer alıyor.

KAAN AYHAN'I ARADI

Galatasaray'ın ilgisinin farkında olan İlkay Gündoğan'dan da heyecanlandıran bir hamle geldi. İlkay, kendisi gibi Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başladı.

SICAK BAKIYOR

Kaan'ın İstanbul, RAMS Park atmosferi ve camia ile ilgili anlattıklarından etkilenen 33 yaşındaki oyuncu, taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye artık daha sıcak bakıyor.

Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen İlkay'ın 1+1 yıllık sözleşmesi var. Yıldız futbolcunun senelik kazancı ise yaklaşık 9 milyon Euro.
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(Sabah)

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