İlkay Gündoğan'a ırkçılık şoku! Türk olmasından rahatsız oldular

İspanya LaLiga devi Barcelona'da forma giyen ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (WDR) yayınlanan Sport Inside programında yapılan ankette ırkçılığa uğradı.

ALMANYA KAPTANININ TÜRK OLMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Ankete katılan her beş kişiden birinin Alman Milli Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtmesi ve katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade etmesi, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcuların tepkisini çekti.

NAGELSMANN: UMARIM BİR DAHA BÖYLE SAÇMA ANKETLER OKUMAM

Nürnberg'te yarın Ukrayna ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulundu.

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Julian Nagelsmann, bunu ırkçı bir tutum olarak bulduğunu sözlerine ekledi.

KİMMİCH TEPKİ GÖSTERDİ

Alman Milli Takımı'nın Bayern Münihli yıldız futbolcusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu belirtti.

Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." dedi.

Anketteki soruları eleştiren Joshua Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirdi.