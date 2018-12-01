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İlkay Gündoğan gol attı, Manchester City kazandı

- Premier Lig lideri Manchester City, İlkay Gündoğan'ın gol attığı karşılaşmada Bournemouth'u 3-1 yendi

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:32
İlkay Gündoğan gol attı, Manchester City kazandı


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Ligin 14. hafta mücadelesinde Bournemouth'u ağırlayan Manchester City, 16. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bournemouth, 44. dakikada Callum Wilson'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 57. dakikada Raheem Sterling ve 79. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 38'e çıkaran Manchester City, bu haftayı da lider tamamlarken, Bournemouth ise 20 puanla 9. sırada kaldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:32
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