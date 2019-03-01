0553 313 94 23

İlkadım’da vefa buluşması

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı birlikteliği ile başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 12:35
İlkadım’da vefa buluşması

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı birlikteliği ile başarıyı yakalayacaklarını söyledi.


Başkan Erdoğan Tok, Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evinde düzenlenen vefa buluşmasında AK davanın neferleri ve yol arkadaşları ile bir araya geldi.



“Ortak bir dava için mücadele ediyoruz”


Toplantıda konuşan eski AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol, “Cumhur İttifakı ile yeni bir dönemdeyiz. 2023, 2053 hedeflerimiz var, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderimiz var. Ortak bir dava için mücadele ediyoruz” derken, eski AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ise Cumhur İttifakı’nın güçlü bir birliktelik olduğunun altını çizdi.



Süleyman Kaldırım’dan Başkan Tok’a destek


Eski Gazi Belde Belediyesi Başkanı Süleyman Kaldırım, “AK Parti iktidarı ile büyük işlere imza attık. Tüm Türkiye’de yerel yönetimler bazında yapılan hizmetleri hiçbir parti yapamamıştır. İlkadım’da da Erdoğan Başkanımız büyük projelere imza attı. Kendisini de bu nedenle kutluyorum ve bu seçimlerde başarıya ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.



Avcılar: “1 Nisan sabahına başarı ile uyanacağız”


AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ise, “Cumhur İttifakı olarak bir olduğumuz sürece kazanacağımıza inancımız tam. Cumhur İttifakı’nın gücü ile bir yumruk olarak ülkemizin bütün sorunlarını birlikte çözmek için çalışacağız. Bizler tüm enerjimizle birlikte çalışarak 1 Nisan sabahına da başarı ile uyanacağız” şeklinde konuştu.



Tok: “Bu birliktelikle başarıyı yakalayacağız”


Cumhur İttifakı’nın ruhu ile birlik ve beraberliği AK Parti ve MHP kadrolarıyla birlikte sağladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da, “Bu akşam bu salonda sizlerin katılımı ile çok güzel bir tablo oluşmuş. Her şeyden önce bu katılımınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir aile ortamı. Bu seçimlerde de önemli olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un seçilmesi değil önemli olan Cumhur İttifakı’nın kazanması. Bazı kesimler Cumhur İttifakı az oy alsın, hemen genel seçime gidelim diyor. Kendine pay çıkaracak hesaplar yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimine gidebilmekten bahsediyor. Biz buna fırsat vermeyeceğiz. Bu akşam bu vefa buluşmasında olduğu gibi aynı birlik ruhunu yaşamaya devam edeceğiz. Uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz mücadele ettiğimiz büyüklerimizin ve kardeşlerimizin bir arada olduğu bu fotoğraf unutulmaz olmuştur. Bu birliktelikle 31 Mart yerel seçimlerinde başarıyı yakalayacağımızdan en küçük bir şüphemiz yok. Ancak amacımız yüksek bir oy ile kazanmak. Aday tanıtım toplantısında sizlerin de dikkatini çekmiştir. Sadece seçimi kazanmak değil seçimi yüksek bir oyla kazanmak için çalışmamız gerekiyor. Bu yolda sizlerin de yanımızda olduğunuzu bilerek tekrar katılımınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:35
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç Turizmi vurgusu
    1. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    2. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    3. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    4. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    5. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    6. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    7. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    8. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    9. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    10. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    11. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    12. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    13. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    14. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    15. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    16. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    17. Borsa ilk yarıda düştü
    18. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    19. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    20. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!