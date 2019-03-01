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İlkadım’da miting gibi SKM açılışı

AK Parti İlkadım Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı binlerce kişinin katılımıyla miting havasında gerçekleşti.

01 Mart 2019 Cuma 22:46
İlkadım’da miting gibi SKM açılışı

AK Parti İlkadım Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı binlerce kişinin katılımıyla miting havasında gerçekleşti. Vatandaşlar Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.


AK Parti İlkadım SKM açılışı, binlerce kişinin katılımıyla mitinge döndü. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, SKM açılışının yapılacağı yere meşaleler eşliğinde geldi. Sloganlar eşliğinde vatandaşları selamlayan Tok, AK Parti’li ve MHP’lilerin yoğun sevgisiyle karşılandı. AK Parti’liler alana Rabia işareti yaparak, MHP’liler ise bozkurt işareti yaparak girdiler. Coşkulu karşılama töreninin ardından konuşmalar yapıldı.



Başkan Tok: “5 yılda 255 milyon liralık yatırım yaptık”


Görev süresinde 5 yılda 255 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “Çıraklık ve kalfalık dönemlerini geride bıraktık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. 5 yıl içerisinde hiçbir zaman mazeret üretmedim. Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadım. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadım. Ama ürettim ve gece-gündüz çalıştım. 255 milyon liralık yatırım yaptık. Devasa yatırımlar yaptık. Şimdi geldiğimiz son noktada Cumhur İttifakı’nın adayı olarak sahadayız. AK Parti, MHP ve BBP’nin desteğiyle inşallah İlkadım’ın adayı olarak görev bize tevdi edildi. 32 gündür sahadayız, 30 günlük süremiz kaldı. Bu süreç içerisinde de gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz” dedi.



“Ne söz verdiysek, hepsini yerine getirdik”


Bu zamana kadar verdikleri bütün sözleri tuttuklarını vurgulayan Başkan Erdoğan Tok, “Diğer tarafta Millet İttifakı var. Millet İttifakı’nın kimlerle beraber hareket ettiğini sizler biliyorsunuz. Biz, proje anlatıyoruz. Hiçbir yerde geçmişe yönelik bir şey anlatmıyoruz. Karalama ve çamur siyaseti yapmıyoruz. Yapacaklarımızı söylüyoruz. 2014 seçimlerinde kitap ve broşür dağıttık. O dönemde ne söz verdiysem onu yerine getirmenin mutluluğu, gururu ve huzuruyla tekrar halkımın karşısındayım. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Memleketçilik ayrımı yapmadık. Şununlu bununlu ayrımı yapmadık. Oy veren, vermeyen ayrımı yapmadık. Herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet verdik. Çünkü yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü. Çünkü biz insanımızı Allah yarattığı için seviyoruz. Benim etrafıma baktığınızda her kesimden insanı görebilirsiniz. Kavaklı, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Trabzonlu her kesimden insanı görebilirsiniz. İnşallah bu seçimden de alnımızın akıyla çıkacağız” diye konuştu.



Karapıçak: “HDP’nin desteklediği adayı istemiyoruz”


Millet İttifakı’na itibar etmediklerini ifade eden MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıcak, “Biz PKK’nın yancısı, HDP’nin desteklediği adayı istemiyoruz. Biz nerede, nasıl kurulduğu belli olmayan 5 benzemezin ortak olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasıyla ilgili endişeler taşıdığımız ittifaklara da itibar etmiyoruz. Biz MHP olarak, Genel Başkanımızın bir talimatı var. Cumhur İttifakı’nı beraber kurduk. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli gibi sağduyu sahibi liderler, Türkiye’nin ve Türk milletinin ilelebet yaşayabileceği beka sorununun ortadan kalkması için bir araya geldiler. Bana da 2 gün önce talimat verdiler. ‘Orada birileri var. Kendi başlarına geziyorlar. Sakın 1 tane fire istemiyorum. 18’de 18 istiyorum’ dediler. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Samsun’da Cumhur İttifakı 18’de 18 yapacaktır” şeklinde konuştu.



Aksu: “Daha güçlü bir Türkiye için Cumhur İttifakı”


Daha güçlü bir Türkiye için Cumhur İttifakı’na destek verilmesi gerektiğini belirten AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu, “Bu 16. SKM açılışımız. Miting havasında bir açılış oldu. Bu coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanımızın mitinginde aynı coşkuyla olacak. İlkadım’da Cumhur İttifakımızın adayı olan Erdoğan Tok’a en büyük desteği hep beraber yapacağız. Büyükşehirde ve ilçelerde Cumhur İttifakı’nı en güçlü şekilde destekleyeceğiz. 31 Mart Seçimleri için Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte daha güçlü Türkiye için birlik, beraberlik ve dirlik için kalan günlerde kapı kapı dolaşıp birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Miting havasında geçen SKM açılışına ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, belediye meclis üyesi adayları, AK Parti ve MHP’nin ilçe yönetimlerinin yanı sıra çok sayıda Cumhur İttifakı destekçisi vatandaş katıldı.


Konuşmaların ardından SKM’nin açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:46
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