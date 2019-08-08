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“İlkadım Karma Sergisi” Milli Mücadele’nin ışığını farklı şehirlere ulaştırıyor

Millî Mücadele’nin 100.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
“İlkadım Karma Sergisi” Milli Mücadele’nin ışığını farklı şehirlere ulaştırıyor

Millî Mücadele’nin 100. yılında “Kurtuluş Yolu Projesi” kapsamında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi akademik kadrosu, “İlkadım” isimli birinci karma sergiyle Samsun’da yakılan meşalenin ışığını çoğaltarak Türkiye’nin farklı şehirlerine taşımaya devam ediyor.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eski Kültür Merkezi 2 Nolu Sanat Galerisinde açılan karma sergi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut, OMÜ’yü temsilen Prof. Dr. Halil Türker ve Öğr. Gör. Murat Ağçiçek, akademisyenler ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleşti.



“İlkadım’ın izlerini, diğer şehirlerimizdeki izlerle bütünleştirmek niyetindeyiz”


Sergide, değişik tekniklerde üretilen toplam 34 adet yapıt sergileniyor. Karma sergi hakkında konuşan OMÜ Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek, “Yedi bölge, yedi iklim aşar misali, yedi şehri yani Samsun’dan başlayarak Amasya,Erzurum,Sivas, Afyon, İzmir ve Ankara’yı dolaşacak olan sergimizle, ilk adımın izlerini gideceğimiz yerlerdeki izlerle buluşturma, bütünleştirmek niyetindeyiz” dedi.


Sergiler, OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenleri ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının katılımlarıyla devam edecek. Ziyaretçiler Sivas’taki karma sergiyi 23 Ağustos’a kadar gezebilecek.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
  1. sergi
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