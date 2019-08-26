İlk yerli ve milli ULAK 750 sahada hizmette

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın operatörlere teslimatının devam ettiğini belirterek, “Geldiğimiz aşamada toplamda yaklaşık bin 500 ULAK baz istasyonu operatörlerimize teslim edildi. Bu baz istasyonlarından 750’si hizmet verirken, diğerlerinin kurulum çalışmaları devam ediyor” dedi.

Balcı, Turkcell ile 2019-2023 dönemini kapsayan 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu için ticari sipariş anlaşması yapıldığını anımsatarak, “Daha önceki 250 siparişle Turkcell’in toplam siparişi 2 bin 900’e yükseldi. Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’den ise 250’şer olmak üzere toplam 500 baz istasyonu siparişi aldık. Bu operatörlerimiz ile de yıllara sari ULAK siparişleri için görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni siparişlere cevap vermek için hazır olduklarını vurgulayan Balcı, 4,5G baz istasyonlarına yatırımın 2024 yılına kadar devam etmesinin ve bu sürede yaklaşık 20 bin 4,5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi. Balcı, planları ötelemeden yerlilik ve millilik oranı hedeflerini yakalamak istediklerini ifade ederek, “Bir taraftan ULAK 4,5G’yi yaygınlaşırken, eşzamanlı olarak ULAK 5G için çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu altyapıyı ULAK 5G ve ötesine taşımak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.