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Ekonomi İlk yarıyı başarıyla tamamladık
Ekonomi

İlk yarıyı başarıyla tamamladık

Akkök Holding’in iştiraklerinden Akiş GYO, ilk yarıda aktiflerini yüzde 5 büyütmeyi başarırken, konsolide olarak 142 milyon TL gelir elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:49:00 -
İlk yarıyı başarıyla tamamladık

Şirkete ait AVM’lerden Akbatı yüzde 94, Akasya yüzde 98 doluluk oranıyla dikkat çekti. AVM’lere gelen ziyaretçi adedi devamlı arttı. Akiş GYO Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, “Covid-19 kaynaklı kapanmalar, kur dalgalanmaları ve perakende sektöründe yapısal değişikliklerin konuşulduğu bir ortamda kiracılarımıza da destek olarak ilk 6 ayı en verimli şekilde geride bıraktık” dedi. Temmuz ayı ciro rakamlarının da haziran ayını geçtiğini söyleyen Durusoy, “Yeni kısıtlamalar gelmezse 2021 yıl sonu itibariyle AVM ciroları anlamında 2019’u yakalayıp bir miktar üzerine de koyabiliriz. Ziyaretçi sayıları ise biraz daha geriden geliyor ama orada da her geçen gün artan ivmeyi gözlemliyoruz” diye konuştu.

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