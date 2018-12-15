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İlk yarının lideri Gençlerbirliği

- Kırmızı-siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig'de bitime 1 hafta kala sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi- Başkent ekibi, 8 maçlık galibiyet, 11 karşılaşmalık da yenilmezlik serileri sonucunda 14 hafta liderliği kimseye bırakmadı

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:58
İlk yarının lideri Gençlerbirliği


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun devre arasına lider girmeyi garantiledi.

Spor Toto Süper Lig'e onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda veda eden kırmızı-siyahlı takım, 28 yıl sonra düştüğü Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçında Hatayspor'u mağlup ederek hanesine ilk 3 puanını yazdırdı.

Ligdeki ilk galibiyetinin ardından sezonun 2. haftasına 3 puanla 7. sırada giren başkent ekibi, 2. haftada deplasmanda Altınordu'yu da mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

İzmir ekibinden aldığı 3 puanın ardından 3. basamağa çıkan Gençlerbirliği, 3. haftada da Eskişehirspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.


- 8 haftalık galibiyet serisi


Kırmızı-siyahlılar 3. haftadan sonra sırasıyla Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay'ı mağlup ederek 8 hafta süren galibiyet serisi sonucunda 8. haftada 24 puana ulaştı.

Başkent ekibinin galibiyet serisi 9. haftada Adanaspor ile golsüz berabere kalınan maça kadar devam ederken, yenilmezlik serisi ise 11 hafta sürdü.

Sezonun 10. haftasında güçlü rakibi Boluspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 11. haftada da Giresunspor'u aynı skorla geçti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'deki ilk yenilgisini Balıkesirspor Baltok karşısında 12. haftada aldı.

Balıkesir temsilcisine 3-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, 13. haftada da İstanbulspor'a da 2-0 kaybetti ancak mağlubiyet serisini fazla uzatmadı.

Kardemir Karabükspor'u 14. haftada farklı yenen başkent temsilcisi, 15. haftaya 34 puanla girdi.


- Devre sonu zorlu viraj


Gençlerbirliği, 3 maçlık zorlu periyoda liderlik mücadelesi verdiği Denizlispor maçıyla başladı.

Denizli ekibi karşısında 15. haftada deplasmanda sezonun ikinci berberliğini alan kırmızı-siyahlılar, 16. haftada ise zirveyi zorlayan ekiplerden Gazişehir Gaziantep'i Eskişehir'de misafir etti.

Gaziantep temsilcisini 2-1 mağlup ederek puanını 38'e çıkaran başkent ekibi, bu sonuçla bitimine 1 hafta ilk devreyi lider tamamlamayı garantiledi.

Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:58
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