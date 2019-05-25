İlk yarı finalist Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77’yi mağlup ederek seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77’yi mağlup ederek seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.



Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Ali Şakacı xx

Banvit: Şehmus Hzer x 2, Tolga Geçim xxx 18, Alex Perez xxx 19, Jordan Morgan xx 14, D.J. Shelton x 6, Metehan Akyel x 7, Ragıp Berke Atar xx 8, İsmail Cem Ulusoy x 3

Başantrenör: Hakan Demir

Anadolu Efes: Bryant Dunston xxx 18, Krunoslav Simon xxx 15, Adrien Moerman xx 7, Rodrigue Beaubois xxx 18, Shane Larkin xxx 18, Yiğitcan Saybir x 3, Doğuş Balbay x 3, Sertaç Şanlı x 5

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-38 (Banvit lehine)

3. periyot: 53-66 (Anadolu Efes lehine)

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