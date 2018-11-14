İlk yardımın ABC'si

İlk yardım, kişinin sağlık kurumuna ulaşmasında, hayatta kalmasında ve sakatlıkların önlenmesindeki rolü çok önemli.



Her gün kaza ve yaralanma riskiyle yaşıyoruz. Bunun zamanını, yerini bilemezsiniz. Belki bir yakınınıza ilk yardım yapmak zorunda kalırsınız. O, yerde yatarken ağlayıp sızlanmanın bir yararı olmaz. Ama ilk yardımın ABC'si hakkında bilginiz varsa, hemen müdahale edebilirsiniz. Takdir Allah'dan tedbirini almak sizden..

Herhangi bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek için ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

İLK YARDIMDA HEDEF

1. Hayatı koruma ve sürdürülmesini sağlama,

2. Durumun kötüleşmesini engelleme,

3. İyileşmesini kolaylaştırma

İLK YARDIMCI..

1. Sakin ve telaşsız olmalı.

2. Hastayı sakinleştirmeli.

3. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.

4. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.

5. Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, gerekiyorsa itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.

6. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.

7. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı.

İLK YARDIMIN ABC'Sİ

A. Soluk yolunun açılması.

B. Solunumun düzeltilmesi.

C. Dolaşımın etkinliğini sağlama.

SOLUK YOLU NASIL AÇILIR?

1. Ağızda toz toprak, kırık takma diş ve yabancı cisimler varsa çıkarılır.

2. Bilinci kapalı kişilerde dil arkaya düşüp havayolunu tıkayabilir. Bu durumda baş geriye itilip çene yukarı kaldırılarak soluk yolu açılır.

YAPAY SOLUNUM

Solunumu duran kişiye derhal yapay solunum uygulanmalıdır.

1. Hasta sert bir zemine yatırılır.

2. Ağız içi temizlenerek varsa yabancı isimler çıkarılır.

3. Çenesi yukarı kaldırılarak baş hafifçe arkaya itilir.

4. Ağızdan ağıza solunum yapılacaksa burun kapatılır.Burundan solunum yapılacaksa ağız kapatılır.

5. Derin bir soluk alınıp, solunum yaptırılacak kişinin ağzına (ya da burnuna) ağız yerleştirlir.

6. Hastanın göğsünün kabarmasına yetecek şekilde soluk verilir.

KALP MASAJI

1. Kalp durmuşsa hemen kalp mesajına başlanır.

2. Hasta sert bir zemine yatırılır ve bir yanına diz çökülür.

3. Göğüs kemiğinin (iman tahtası) üçte bir alt ucuna bir elin ayası sıkıca yerleştirilir, diğer elin ayası bunun üstüne konur. Parmaklar hastaya temas etmemelidir.

4. Kollar dik tutularak (bilek ve dirsekler bükülmeden) sabit ve ritmik bir şekilde göğüse 4-5 cm bastırılır.

5. Arada nabız kontrol edilerek dakikada 60 kere olmak üzere dolaşım başlayıncaya kadar devam edilir.

BAYILMALARDA

1. Elbiseleri boyundan, göğüsten ve karından gevşetilir.

2. Hastanın beynine kan gitmesini sağlamak için düz bir yerde sırtüstü yatırılarak, ayakları yukarı kaldırılır ve sonra şok pozisyonunda bekletilir. Kesinlikle başının altına yastık konmaz.

3. Hastaya uyarıcı kokular koklatılır. (Keskin kolonya, amonyak vb.)

4. Hastanın zorlanmaksızın kendine gelmesi beklenir.

5. Kendine geldiğinde su, çay gibi içecekler azar azar verilmelidir.

EGZOS ZEHİRLENMESİ

1. Hasta derhal temiz havaya çıkarılır.

2. Şuuru tam kapalı olmayanlara temiz havada derin solunum yaptırılır.

3. Şuuru kapalı veya solunum yapmakta güçlük çeken hastalara yapay solunum tatbik edilir.

4. Beden ısısının düşmesini engellemek için üstü örtülür.

5. Hasta en seri şekilde sağlık merkezine gönderilir.

Besin Zehirlenmesi

1. Zehirin sulanması ve emilimin yavaşlaması için hastalara süt, yumurta akı, nişasta solisyonlu su içirilir

2. Kusmasına yardım edilir.

3. Asitle olan zehirlenmelerde, hasta hiçbir zaman kusmaya zorlanmaz. Su ve süt yumurta akı karıştırılarak içirilir.

4. Alkali ile olan zehirlenmelerde: 1/4 oranında sirke ile hazırlanmış 500ml. su veya limon suyu içirilir.

Öncelikle belirtelim bütün çabalar ilaçsız olarak yapılmalıdır. İlaç hastanenin, hekimin işidir.

KANAMALARDA

1. Kanayan uzuv (kol, bacak vs.) yükseltilir.

2. Yara üzerine temiz gazlıbez, mendil veya çamaşır parçası konur ve sıkıca bastırılır.

3. Kanama durmazsa kanayan yerin 5 cm yukarı kısmına bandaj uygulanır.

BURUN KANAMASINDA

1. Burnu kanayan kişinin başı hafifçe öne eğilir.

2. Hasta burun üzerine basınç yapar

3. Bu sırada ağızdan soluk alıp verir ve asla sümkürmez.

4. En önemlisi, burnu kanayanın kan akmasın diye, başı geriye doğru kaldırılmaz.GÖĞÜS YARALANMALARI

1. Yaralı, yarı oturur duruma getirilir

2. Havanın akciğerler dolmasına engel olmak için açık olan yara yerine temiz bir bez kapatıp basınç yapmadan sarılır

3. Kazazedenin ısı kaybı önlenir.

KARIN YARALANMASI

1. Hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmez.

2. Yaralı başı hafif yüksek, dizlerinin altına rulo edilmiş bir battaniye konularak sırt üstü yatırılır

3. Herhangi bir organ dışarı çıkmış ise asla el sürülmez. Geniş bir gazlıbez varsa serum fizyolojik ile ıslatılarak basınç yapmadan organların üzerine örtülür.

4. Yaralı zaman geçirmeden sevki sağlanır.

ELEKTRİK ÇARPMASINDA

1. Önce ilk yardımcı kendi güvenliğini sağlar.

2. Elektrik akımının yaralı ile teması kesilir. Bu yapılmadan önce yaralıya asla dokunulmaz

3. Kuru tahta ve lastik gibi elektrik geçirmeyen maddelerle hasta çekilerek veya kablo itilerek akımdan kurtarılır.

4. Solunum durmuşsa yapay solunuma, kalp durmuşsa kalp mesajına başlanır.

5. Yanık varsa soğuk su ile yıkanır.

KIRIKLARDA

1. Hasta sarsılmaz ve hareket ettirilmez.

2. Kanama varsa durdurulur.

3. Hasta taşınmadan önce kırık bölgesi hareketsiz hale getirilir. Bunun için tahta gibi sert cisimlere sarılması iyi olur.

4. Açık kırık varsa kırık uçları görülüyorsa, kırık kemik parçalarına kesinlikle dokunulmaz ve bunlar yerleştirilmeye, düzeltilmeye çalışılmaz. Yara üzerine temiz bir gazlıbez kapatılır.

YANIKLARDA

1. Soğuk musluk suyu ile ağrı azaltılır.

2. Hastanın takıları çıkarılır.Daha sonra oluşabilecek şişler sebebiyle çıkarmak zorlaşabilir, ama bu gerekirse takı kesilerek yapılmalıdır.

3. Oluşan kabarcıklar asla patlatılmaz.

4. Yanan kısımların üzeri temiz gazlıbezle kapatılır ve hiçbir şey sürülmez. Yanık bölgeye kulaktan dolma bilgiyle sakın ha, diş macunu, yoğurt gibi maddeler sürmemelisiniz.

5. Hastanın bilinci yerinde ise bol su içirilir.

YARALANMALARDA

1. Kanama var mı bakılır,

2. Yaranın kirlenmesi önlenir.

3. Varsa kopan parça korunur. Islak bir gazlı beze sarılıp bir naylon torbaya konulur. Sonra bu torba da içi buz dolu başka bir torbaya konulur.