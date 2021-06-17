İlk vaka görüldü! Doğrudan ciğerleri etkiliyor

Hindistan'dan korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Kovid-19 hastalarında görülen kara mantar enfeksiyonunun ardından üç farklı renkte daha mantar enfeksiyonuna rastlandı.



Hindistan basınında yer alan haberlere göre kovid-19 hastalarında kara mantarın yanı sıra, beyaz mantar ve sarı mantar enfeksiyonları da görülmeye başlamıştı. Kara mantarın dışındaki bu varyantın görüldüğü hasta sayısı bini aşmıştı.

Bölgeden gelen son haberlere göre koronavirüs hastalarında şimdi de yeşil mantar enfeksiyonu yani Aspergillus fungus görülmeye başlandı.

Doğrudan akciğerleri etkiliyor

Yeşil mantar şimdilik çok yaygın değil. Madhya Pradesh'te 34 yaşındaki bir hasta bu teşhisin konulduğu ilk hasta oldu. Bu enfeksiyon doğrudan akciğerleri etkiliyor. 34 yaşındaki hastanın iki ay boyunca yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Ancak hasta taburcu edildikten kısa bir süre sonra burun kanaması, ateş ve kilo kaybı yaşamaya başladı.

NDTV'de yer alan haberde hastanın dokturu Ravi Dosi'nin açıklamalarına yer verildi.



Dr. Dosi, yeşil mantar enfeksiyonunun görüldüğü bu hastanın akciğerlerinin yüzde 90'ının enfeksiyondan etkilendiğini söyledi.

Durumuya kötüye giden ve tedaviye cevap vermeyen hastanın Bombay'daki daha büyük bir hastaneye sevk edildiği açıklandı. Dr. Dosi, yeni yeşil mantar hakkında daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.

Hastalık gölgelerle teşhis ediliyor

Dosi, bu mantarın hastaların vücudunda renk değişimine neden olmadığını belirterek, "Hastada hangi mantar enfeksiyonu olduğu, laboratuvar testleri sırasında ortaya çıkan gölgelerle teşhis ediliyor" diye konuştu.

Dosi'nin verdiği bilgiye göre mukormikoz kara mantar, cinderella beyaz mantar, aspergillus ise sarı ve yeşil mantar enfeksiyonuna yol açıyor.

ANI Haber Ajansı'nda yer alan haberde ise yerel bir sağlık departmanı yetkilisi olan Apoorva Tiwari'nin açıklamalarına yer verildi.

'İlk vaka

Tiwari, "Bu muhtemelen ülkedeki ilk yeşil mantar vakası" yorumunda bulundu. Bulaşıcı olmayan kara mantar hastalığının aslında doğrudan koronavirüsle ilgisi yok. Ancak kovid-19 gibi bağışıklık sistemini zayıflatan virüsler ya da hastalıklar kara mantar hastalığı için uygun ortamı oluşturuyor. Bu nedenle de birçok koronavirüs hastasında bu hastalığa rastlandı.