İlk teravih ne zaman kılınacak? 2021 Ramazan'ın ilk teravih namazı hangi güne geliyor?
Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 2021 Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlar teravih namazının ne zaman kılınmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, ilk teravih ne zaman? Bu yıl ilk teravih namazı hangi güne geliyor?
2021 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, teravih namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk teravih namazını ne zaman kılacaklarını merak eden çok sayıda vatandaş, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor.
İlk teravih ne zaman kılınacak?
Ramazan ayı 13 Nisan günü başlayıp 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor.
Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak.