"İlk sınavını veriyorsun" dedi, salon alkıştan yıkıldı! Erdoğan ile yeni Adalet Bakanı arasında gülümseten anlar

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"İlk sınavını veriyorsun" dedi, salon alkıştan yıkıldı! Erdoğan ile yeni Adalet Bakanı arasında gülümseten anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, siyasetin ötesinde tebessüm ettiren anlara sahne oldu. Toplantıya çiçeği burnunda Adalet Bakanı olarak ilk kez katılan Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili markajına takıldı.

Toplantıya ilk kez katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek’e katılımcılar tarafından bir soru gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Heyecanlanma ilk sınavını veriyorsun” dedi. Bakan Gürlek, sorunun cevabını verdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dersine çalışmış” yorumunu yaptığı ve bu değerlendirmenin salondakiler tarafından alkışlandığı öğrenildi.

 

Öte yandan toplantıda, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bir sunum yaptı. Sunumda, geçen yıl hizmete alınan Mobil AKİM (AK Parti İletişim Merkezi) ile ilgili veriler paylaşıldı.

 

AKİM İLE ANINDA ÇÖZÜM

Buna göre Mobil AKİM, yerli ve millî Togg aracıyla bir yılda 53 şehirde 3 bin 153 haneyi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde toplam 37 bin 300 kilometre yol katedilirken, 1.709 talep kayda alındı. Hane ziyaretlerinde alınan talepler, ilgili mercilere anında iletildi. Böylelikle vatandaşın sorun, şikâyet ve istekleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

