Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler

Muğla’da taşkın sebebiyle açık havuzları su altında kalan kaplıcada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar, bel hizasına ulaşan suyun içinden yürüyerek kapalı bölüme ulaşıp termal suya girmeye devam etti.

Foto - Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler

Muğla’da bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına yol açtı.

Foto - Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler

Muğla genelinde birçok noktada su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, derelerden taşınan yağmur suları nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Artan su seviyesi sonucu Köyceğiz kıyı şeridi kısmen sular altında kaldı. İlçenin hemen karşısında bulunan Sultaniye Kaplıcaları da taşkından etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Açık alandaki kükürtlü su havuzlarının tamamen su altında kaldı.

Foto - Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler

Kapalı havuz bölümünde ise faaliyetlerin sürdürürken, taşkına rağmen kaplıcada şifa arayan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kaplıcada şifa arayan yerli ve yabancı vatandaşlar, su altında kalan kaplıcanın kapalı bölümüne bellerinin yarısına kadar gelen suda yürüyerek tehlikeyi aldırış etmeden ulaşıyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği kaplıcaya karadan ulaşımın yanında, Köyceğiz ve Dalyan'dan tekne turları ile de kaplıcaya ulaşan vatandaşlar açık ve kapalı havuzlarda kükürtlü suya girerek şifa arıyor.

Foto - Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler

Kaplıcaya tedavi amacıyla Antalya Alanya ilçesinden gelen Yaşar Yıldız, "Alanya'dan buraya Sultaniye kaplıcalarını görmek için geldim ama sel baskınlarından dolayı da göremiyoruz. İnşallah bir-iki gün içerisinde balık kapağı açılır, su çekilir, biz de görebiliriz belki" dedi. Sırtında ağrılar olduğunu ve romatizması bulunduğunu belirten Alman vatandaşı Oliver, "Evet, gerçekten çok güzeldi. Kaynak çok sıcak ve gerçekten harika. Frankfurt'un yakınlarından geliyorum. Karavanla seyahat ediyoruz ve uzun süredir yoldayız. Bir yıldan uzun süredir. Buradan Kazakistan'a doğru seyahat ediyoruz. Almanya'dan İtalya'ya feribotla gittik, sonra Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye geldik. Şimdi Türkiye'de iki ay kalacağız. Ondan sonra Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan'a gideceğiz. Her şey yolunda giderse belki Moğolistan'a da gideceğiz. Termal su bana iyi geliyor. Sıcaklık iyi geliyor. Sırtımda ağrılarım var ve romatizmam var, bu da bana yardımcı oluyor" dedi.

