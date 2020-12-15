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Aktüel İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı
Aktüel

İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:38:23 -
İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk "P-72 Deniz Karakol Uçağı"nı envanterine aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meltem-3 projesi kapsamında "TCB-751" kuyruk numaralı karakol uçağı, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca teslim alındı.

Uçak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığına intikal ettirildi.

Burada Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımı ile hizmete giriş töreni düzenlendi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığının P-72 Deniz Karakol Uçakları ile artan hava gücü ve Mavi Vatan'daki etkinliği vurgulandı.

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