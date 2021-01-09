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İSLAM İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?
İSLAM

İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Ramazan ne zaman? | Milyonlarca kişi 2021 yılında ramazan ayının ne zamana denk geldiğini, ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman? | Üç aylar ne zaman başlayacak? | Ramazan bayramı ne zaman 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:30:00 -
İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

2021 ramazan ayı ne zamana denk geliyor? | 2021 yılının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, ramazanın ne zamana denk geldiğini araştırmaya başları. Peki, ilk oruç ne gün tutulacak?

İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de sona erecek. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. 

2021 dini günler takvimi

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

 

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