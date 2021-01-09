İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?
Ramazan ne zaman? | Milyonlarca kişi 2021 yılında ramazan ayının ne zamana denk geldiğini, ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman? | Üç aylar ne zaman başlayacak? | Ramazan bayramı ne zaman 2021
2021 ramazan ayı ne zamana denk geliyor? | 2021 yılının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, ramazanın ne zamana denk geldiğini araştırmaya başları. Peki, ilk oruç ne gün tutulacak?
İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?
Pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de sona erecek. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.
2021 dini günler takvimi
13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ
10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ
27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ
13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI
8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ
12 Mayıs 2021 AREFE
13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Temmuz 2021 AREFE
20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI
18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ
17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ