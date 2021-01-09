2021 ramazan ayı ne zamana denk geliyor? | 2021 yılının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını, ramazanın ne zamana denk geldiğini araştırmaya başları. Peki, ilk oruç ne gün tutulacak?

İlk oruç ne zaman tutulacak? | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Pek çok kişi üç ayların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayı 12 Mayıs 2021'de sona erecek. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 dini günler takvimi

13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ