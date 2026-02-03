İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan 2026 takvimi

Üç ayların son halkası olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan-ı Şerif, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’ni içinde barındırması, Ramazan ayına ayrı bir anlam kazandırıyor. Şubat ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk orucun hangi gün tutulacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İslam dünyasında “on bir ayın sultanı” olarak anılan Ramazan-ı Şerif, ibadet, sabır ve paylaşma ayı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayının hangi gün başlayacağını ve sahur ile iftar vakitlerinin ne zaman olacağını merak ediyor.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2026 Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. İlk oruç için müslamanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkacak. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte ilk oruç tutulmaya başlanacak. İlk iftar ise 19 Şubat günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak.