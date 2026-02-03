  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı 'Fitne Yayan Sabah Kuşağı Programları Yasaklanmalı!' Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil' Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış! İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar! 3 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'
İSLAM İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan 2026 takvimi
İSLAM

İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan 2026 takvimi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan 2026 takvimi

Ramazan ayına sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman ilk orucun hangi gün tutulacağını ve Ramazan’ın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Üç ayların son halkası olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan-ı Şerif, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’ni içinde barındırması, Ramazan ayına ayrı bir anlam kazandırıyor. Şubat ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk orucun hangi gün tutulacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

 

İslam dünyasında “on bir ayın sultanı” olarak anılan Ramazan-ı Şerif, ibadet, sabır ve paylaşma ayı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayının hangi gün başlayacağını ve sahur ile iftar vakitlerinin ne zaman olacağını merak ediyor.

 

2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2026 Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak. İlk oruç için müslamanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkacak. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte ilk oruç tutulmaya başlanacak. İlk iftar ise 19 Şubat günü akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak.

Ramazan ayı için Londra 30.000 LED ile aydınlanacak! Gelişme gündeme oturdu
Ramazan ayı için Londra 30.000 LED ile aydınlanacak! Gelişme gündeme oturdu

Dünya

Ramazan ayı için Londra 30.000 LED ile aydınlanacak! Gelişme gündeme oturdu

Oruca Niyet Nasıl Yapılır? Ramazan Orucu Şartları Neler?
Oruca Niyet Nasıl Yapılır? Ramazan Orucu Şartları Neler?

İSLAM

Oruca Niyet Nasıl Yapılır? Ramazan Orucu Şartları Neler?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23