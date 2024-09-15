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Kobi İlk mikro ihracattala ilgili kolaylaştırıcı uygulama
Kobi

İlk mikro ihracattala ilgili kolaylaştırıcı uygulama

Yeniakit Publisher
2024-09-15 08:26:00 -
İlk mikro ihracattala ilgili kolaylaştırıcı uygulama

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk mikro ihracatta sorgu ve transfer işlemi otomatik yapılacak.

İlk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin ilk basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamındaki sorgu ve transfer işlemleri gümrük idaresine başvurmadan otomatik şekilde yapılacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin, operatör hızlı kargo firması veya posta idaresince adlarına ilk defa BGB düzenlenmesi esnasında, gümrük idaresine başvurmaları ve gümrük idaresi tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/vergi kimlik numarasının sorgu ve transfer işlemi yapılarak firma kaydı oluşturmasından sonra işlemleri gerçekleştirebildiği anımsatıldı.

Yapılan düzenlemeyle BGB kapsamındaki ilk gümrük işleminde gönderici hanesinde beyan edilen T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası üzerinden işlemin otomatik şekilde yapılabilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, mikro ihracatın tabana yayılması ve ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen genç ve kadın girişimcilerimiz ile KOBİ'lerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla BGB kapsamında ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen firma ve gerçek kişilerin bu sorgu ve transfer işlemi için gümrük idaresine doğrudan başvurmasına gerek kalmadan BGB kapsamındaki ilk gümrük işleminde gönderici hanesinde beyan edilen T.C. kimlik numarası/ vergi kimlik numarası üzerinden işlemin otomatik şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme modelimize her gün yeni gelişmeler ve adımlarla ekonomik büyüme ve refahımıza katkı sağlarken, ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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