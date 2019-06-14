İlk mahsul Beyaz Altın Mahallesi’nden

Eskişehir Ticaret Borsası’nda 2019 yılının ilk mahsulü satışa sunuldu.

Borsada gerçekleştirilen ilk mahsul teslim törenine Vali Yardımcısı Bekir Şahin Turuncu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Organize Sanayi Bölge Başkanı Nadir Küpeli, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar ile tüccar ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, “Tüm çiftçilerimize 2019 harman döneminin bereketli olmasını diliyorum. Emeğinin karşılamasını diliyorum. Çiftçi kazanırsa, çiftçi çok üretirse ülkemiz kalkınır. Tarım dünyanın en strateji sektörlerinden biri. Türkiye olarak geçtiğimiz 2 yılda tarımın önemini daha fazla vakıf oluyoruz. Yağış ve dolular büyük hasarlara neden oldu. Bu olaylarda tarım sigortasının önemi bir kez daha öne çıkıyor. Sigortalanmasının başka çaresi yok” diye konuştu.

Törende Beyaz Altın mahallesinde Halim Ayaz’ın yetiştirdiği sezonun ilk ürününün 500 kilogramı sembolik olarak açık artırma usulü ile satışa sunuldu. İlk ürünün 500 kilogramı Oğuzlar A.Ş. tarafından 9 bin 550 liraya satın alındı. Satışın ardından ilk mahsulün sahibi olan Halim Ayaz’a plaket ve ödülü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan tarafından takdim edildi. Daha sonra Borsa bahçesinde dualarla kurban kesildi.

Borsa’nın salonunda tarımla ile ilgili bir fotoğraf sergisi açıldı.