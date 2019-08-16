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İlk kez uygulanan sistem gurbetçileri memnun etti

Avusturya'ya giden Erkan Yozgat:"Bu sistem yolda beklemekten daha güzel. Burada istediğin gibi hareket edebiliyorsun, mola verebiliyorsun"- Almanya'ya dönen İlhan Karaman:"Allah devletimizden razı olsun, eksikliğini vermesin. Güzel bir sistem. Yolda yorulmuştum, buraya geldim biraz dinlendim, şimdi de yola devam ediyorum"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:59
İlk kez uygulanan sistem gurbetçileri memnun etti

EDİRNE (AA) - Yurt dışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için uygulamaya alınan park sistemi, gurbetçileri memnun etti.

İzinlerini tamamlayarak yaşadıkları ülkelere gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yurt dışında yaşayan Türkler, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli park alanına alındı. Böylelikle sınır kapısı yolunda kuyrukların önüne geçilmiş oldu.

Parka girişte kendilerine sıra numarası verilen gurbetçiler, işlemlerinin başlayacağı süre boyunca park alanında dinlenip, ücretsiz internet bağlantısının, tuvaletlerin, okuma ve televizyon köşelerinin olduğu sosyal alanlarda vakit geçiriyor, çocukları ise oyun parkında eğleniyor.

Sırasının geldiğini elektronik tabeladan gören gurbetçiler, işlemler için sınır kapısına ilerliyor.

- "Park sistemi çok güzel olmuş"

Avusturya'ya giden Erkan Yozgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini Yozgat'taki ailesi ve yakınlarıyla geçirdiğini söyledi.

Oluşturulan park sisteminin güzel olduğunu belirten Yozgat, "Bu sistem yolda beklemekten daha güzel. Burada istediğin gibi hareket edebiliyorsun, mola verebiliyorsun. Daha önce kuyruklarda bekliyorduk, sıkıcıydı, burada beklemek daha güzel." dedi.

Almanya'ya dönen İlhan Karaman da tatilini Erzurum'da geçirdiğini ifade ederek, "22 yıldır gelip gidiyorum, ilk kez bu sistem uygulanıyor. Allah devletimizden razı olsun, eksikliğini vermesin. Güzel bir sistem. Yolda yorulmuştum, buraya geldim biraz dinlendim, şimdi de yola devam ediyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:59
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