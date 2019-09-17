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İlk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı! İşte Türkiye'nin Milli uçan arabası 'Cezeri'

Türkiye'nin Milli uçan arabası 'Cezeri' Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

17 Eylül 2019 Salı 13:19
İlk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı! İşte Türkiye'nin Milli uçan arabası 'Cezeri'

Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Cezeri Uçan Araba, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

 

Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) ortaya koyduğu proje vizyonuyla, özverili bir çalışma göstererek 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladıklarını bildirdi.

"Kentsel taşımacılığa yön verecek"

Yağcı, şu anda Cezeri'nin tek kişilik taşıma yapabildiğini, ilerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabileceğini belirterek, "Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi. 

Gelecek dönemde Cezeri'nin hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğini ifade eden Yağcı, yakın zamanda aracı bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi.

Yağcı, Cezeri'nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:19
  1. İstanbul
  2. Cezeri Uçan Araba
  3. TEKNOFEST
  4. Selçuk Bayraktar
  5. Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı

YORUM YAZ

  • hrnhrn28 dk önce
    yerde gideni bitti uçağı kaldı :)
  • ahmedahmed38 dk önce
    yazık yabunlara harcanan parayla kaç tane heykel yapılırdı. tamamen israf..

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